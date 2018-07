publié le 15/07/2018 à 01:40

C'était le point d'orgue des festivités nationales. Paris a donné son traditionnel feu d'artifice du 14 Juillet sur le Champs-de-Mars, dans le VIIème arrondissement de la capitale. Cette année, il répondait au thème du "Paris de l'amour" et a émerveillé plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pendant une demi-heure. Réalisé par la compagnie Groupe F, ce feu d'artifice a été conçu par l'artificier Christophe Berthonneau, habitué de l'exercice.



Comme le précise France Bleu, 10.000 départs pyrotechniques et 160 projecteurs lumière ont été nécessaires pour réaliser le spectacle, avec le travail de 50 artificiers et travailleurs sur corde, visibles pendant le spectacle. Applaudi à de nombreuses reprises, le feu d'artifice a été tiré sur les notes de plusieurs chansons d'amour, françaises et internationales, comme All You Need Is Love des Beatles.

En amont du spectacle, Parisiens et touristes ont pu profiter du Concert de Paris, donné par L'Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France et les plus grands solistes internationaux.