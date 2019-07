Musiques et chants ont résonné avant, pendant et après le discours de Donald Trump.

publié le 05/07/2019 à 03:14

C'est une fête nationale particulière à laquelle ont assisté des milliers d'Américains venus à Washington ce jeudi 4 juillet. "Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique", a déclaré Donald Trump, dans son discours qui a débuté peu après 18h30 heure locale.

En plus des parades et des feux d'artifices habituels, le président américain a décider de donner une tonalité militaire à ce 4 juillet, avec des blindés placés en évidence. Et il s'est placé au centre des festivités pour prononcer un discours d'"hommage à l'Amérique" depuis les marches du Lincoln Memorial, monument à la gloire du 16e président américain. C'est depuis ces mêmes marches que Martin Luther King délivra en 1963 son discours historique "I have a dream" en faveur de l'égalité pour les Noirs.

Les prises de paroles de Donald Trump ont été entrecoupées par des chants militaires et les survols d'avions de guerre, ainsi que de la patrouille d'acrobaties aériennes Blue Angels et d'Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains.

Un spectacle qui a ravi ses partisans, casquettes rouges de supporters vissées sur la tête, qui étaient nombreux à avoir fait le déplacement malgré les trombes d'eau tombées juste avant le discours du président américain.