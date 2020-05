publié le 19/05/2020 à 16:44

Ce mardi 19 mai, dans l'émission Ça peut vous arriver, l'équipe de Julien Courbet s'est notamment mobilisée pour Christine, qui se bat avec la Sécurité sociale depuis novembre dernier. Elle cherche simplement à récupérer un "renouvellement de protocole de soins". C’est un document qui permet à son mari, victime d’un accident du travail en 1996, de se faire rembourser à 100% des médicaments et des soins dont il a besoin suite à cet accident.



Elle renouvelle ce protocole de soins régulièrement, tous les 2 à 4 ans et n’a jamais eu de problème. Mais là : impossible de l’obtenir ! Elle a déjà envoyé le document deux fois : en novembre et en mars. Le premier document aurait été perdu. Quant au deuxième, on lui dit simplement qu’"une réponse lui sera apportée dans les meilleurs délais". Malgré de nombreux échanges sur le site Internet de la sécurité sociale et un courrier en recommandé envoyé à la CPAM : son dossier est bloqué.

Conséquences : sans ce "renouvellement de protocole de soins", le mari de Christine ne peut pas se faire rembourser des soins et des médicaments dont il a besoin. "Je peux vous affirmer que nous allons appeler tout le monde pour faire en sorte que votre mari ait ses médicaments. Vous pouvez me faire confiance, c’est ça le contrat que RTL passe avec ses auditeurs ", assure Julien Courbet.



"C’est un cas absolument terrible", ajoute Maître Félonneau, experte de l'émission. "J’ai lu ses échanges avec la Sécu, c’est comme si à chaque fois qu'elle demandait le renouvellement du protocole de soins, on lui répondait 'quelle heure est-il ?'.

Le pire, c’est que la caisse qui a reçu son dossier n’est pas celle qui est compétente !

On doit faire quelque chose !".

