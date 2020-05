publié le 12/05/2020 à 18:30

Ce jeudi 7 mai, l’équipe du Club des confinés vient en aide à Thierry. Avec des amis et sa famille, il avait organisé un séjour dans une station de ski du 14 au 21 mars via une centrale de réservation. Tout est bien réglé en amont, soit 2246€. Malheureusement, quelques jours avant, toutes les stations de ski ferment et les vacances tombent à l’eau.

Thierry et ses amis se font rapidement rembourser 1446€. Impossible, en revanche de récupérer les 600€ restants. La centrale de réservation ne parviendrait pas à convaincre l’agence immobilière par laquelle elle est passée pour la location de l’appartement de lui restituer ces fonds. Thierry ne comprend pas d’autant qu’on ne lui propose même pas d’avoir.

Maître Fellonneau estime que "Thierry a eu de la chance d'avoir des remboursements", car "l'ordonnance du 25 mars nous impose, à nous consommateurs, un avoir pendant 18 mois". Mais "comme cette centrale de réservation à commencer à rembourser, elle doit continuer", affirme aussi l'avocate.