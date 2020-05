Coronavirus : au Maroc, des touristes français toujours bloqués et très angoissés

publié le 18/05/2020 à 13:11

L'équipe de Ça peut vous arriver est assaillie de témoignages de touristes bloqués au Maroc en raison de la crise sanitaire. Plusieurs milliers de ressortissants français partis visiter le Maroc en camping-car, sont en effet toujours bloqués depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Ce qui bloque ? Leur camping-car. ll n’existe qu’une seule compagnie susceptible de les ramener en France avec leur véhicule et les embûches sont nombreuses. Camille est l'auditrice de RTL qui nous a alertés sur la situation de ses parents, partis au Maroc en camping-car fin décembre. Ils devaient rentrer mi-mars, mais se sont retrouvés bloqués à cause de la crise sanitaire.

Ils ont payé un ferry italien affrété par la France pour rentrer et ont été débités de 900 euros, le 31 mars. Mais la traversée a été annulée parce que le Maroc a refusé d’ouvrir le port. Ils devaient finalement partir le 8 mai, mais à nouveau la traversée a été annulée et ils sont toujours bloqués dans la petite ville de Tiznit, au sud du pays. Ni le consulat, ni l’ambassade, ni le Quai d’Orsay ne leur répondent et personne ne sait quand et comment ils pourront rentrer. Ils sont quasiment 10.000 Français dans le même cas.

Michel, par exemple, fait partie d’un groupe de 30 camping-caristes bloqués à Taroudant. Il raconte à Julien Courbet que les gens vivent très mal la situation,=. Une personne serait même décédée d’une crise cardiaque "sans doute lié au stress", déclare cet auditeur qui évoque aussi une agression au couteau dans le camping et des malaises liés à la chaleur. "Tout le monde est très angoissé", indique-t-il.

