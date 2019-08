publié le 17/08/2019 à 09:11

Pour beaucoup de parents, c'est une corvée. Entre la liste de fournitures scolaires à vérifier, le budget à maîtriser et les enfants qui courent dans le magasin ou s'extasient devant le cartable le plus cher, les courses de rentrée sont une véritable épreuve. Et souvent, bon gré mal gré, on remplit vite le chariot pour mettre un terme à l'épreuve, aux dépens du budget familial.

La Confédération syndicale des familles a rendu public ce vendredi 16 août une enquête qui estime que le coût de la rentrée scolaire stagne, + 0,17 % entre 2018 et 2019. Pour un élève de CP, le coût moyen est estimé à environ 160 euros, 200 euros pour un élève de CM1 ou CM2.

Pour les collégiens et les lycéens, les dépenses en fournitures scolaires dépassent 350 euros. Des sommes importantes, surtout quand elles doivent être multipliées par deux ou trois enfants. Il existe pourtant quelques astuces pour comprimer ces dépenses.

1. Trier les fournitures de l'année précédente

C'est un exercice auquel beaucoup d'enfants rechignent, mais c'est pourtant un moyen d'éviter de racheter un certain nombre de fournitures. Il s'agit avant tout de fournitures spécifiques à une matière, comme les tubes de gouache, pinceaux et autres fournitures d'arts plastiques, ou encore les instruments de mesure en géométrie.

Mais ce contrôle peut être élargi à toutes les fournitures. On peut citer, cela va de soi les classeurs, pochettes... Mais aussi, un cahier de brouillon peut très bien être réutilisé d'une année sur l'autre, ce qui est plus difficile pour d'autres cahiers. Sans parler des crayons, gommes, feutres....

2. Acheter groupé ou acheter en gros

Les achats groupés sont un bon moyen de faire des économies. Certains établissements ou associations de parents d'élèves proposent d'acheter pour vous les fournitures. Comme il s'agit d'achat en gros, les prix sont négociés et la formule est souvent intéressante.



Si votre établissement ne propose pas ce service, vous pouvez vous-même profiter de prix de gros. Certains sites spécialisés de fournitures de bureau proposent des prix décroissants en fonction de la quantité commandée. Pour les parents avec de jeunes enfants, ou plusieurs enfants, il peut être intéressant d'acheter en gros les fournitures très utilisées comme les feuilles, cahiers de format classique, etc. qui pourront être conservées et servir à tous les enfants tout au long de leur scolarité.

3. Traquer les bons plans et penser à long terme

Inutile de dire que les marques distributeurs ou discount sont souvent moins chères que les grandes marques. Mais certaines associations, comme Emmaüs, proposent des fournitures à tout petit prix. Alors que ses magasins vendent habituellement des objets d'occasion, l'association de l'Abbé Pierre cède des fournitures scolaires, parfois de marques, données par des particuliers ou des fabricants et la grande distribution quand il s'agit de fins de série ou d'invendus.



Il est aussi possible d'acheter des calculatrices scientifiques, onéreuses, reconditionnées chez certains vendeurs. Enfin, les services d'achat en ligne ou de "drive" sont un bon moyen de comparer les prix, et de traquer les bonnes affaires. C'est aussi un bon moyen d'éviter les caprices des enfants et les crises de nerf dans les rayons.