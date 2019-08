publié le 13/08/2019 à 12:45

C'est la journée internationale des gauchers, et on le sait, les gauchers sont maladroits (ils sont "gauches"), les gauchers écrivent mal et les gauchers font des taches quand ils utilisent un stylo-plume. Pourtant, il existe des fournitures scolaires pour remédier à cela. En effet, ces clichés véhiculés sur les gauchers sont parfois le fruit d'un matériel peut adapter à leur particularité, et d'un enseignement qui ne la prend pas (assez) en compte.

La principale particularité du gaucher est qu'il écrit en poussant le crayon, et non en le tirant comme un droitier. Aussi, il existe des stylos-plumes pensés pour rendre l'écriture plus fluide.

Deux autres outils importants peuvent permettre un meilleur apprentissage. Les ciseaux pour gauchers sont montés avec les lames inversées. Cela empêche l'écartement des larmes, et permet de voir la ligne de coupe sans les pencher, comme le note le site lesgauchers.com. Les règles et équerres pour gauchers ont quand à elles une graduation inversée, avec le zéro à droite. Cela permet aux gauchers de "tirer des traits" comme leurs camarades droitiers et évite de déchirer la feuille en poussant sur le crayon.

Pour tous les parents d'élèves gauchers, notez que l'écriture avec le poignet fléchi, très courant chez les gauchers, n'est pas "normale". Comme l'explique le site lesgauchers.com, il s'agit d'une mauvaise habitude prise par les gauchers qui cherchent à imiter leurs camarades droitiers quand ils écrivent. Pour le corriger, il suffit d'adopter la bonne posture, qui est celle des droitiers, avec une main dans le prolongement de l'avant-bras. Il faut pour cela incliner légèrement le cahier vers la droite, alors que les droitiers les inclinent vers la gauche.