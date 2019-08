publié le 14/08/2019 à 11:03

Canicule ou pas, la glace est l'aliment rafraîchissant de l'été. En terrasse, sur la plage, pendant une balade, il y en a pour tous les goûts : crèmes glacées ou sorbets, vanille, chocolat ou fruits, en cône ou en pot. Malgré ces différences, l'association Foodwatch alerte : certains glaciers industriels mettent des produits issus d'animaux dans leur recette.

Le plus étonnant, ce sont les insectes. Dans les produits de Nestlé "Extrême café", des cônes de crème glacée, et "Pirulo Happy", de la glace à l'eau multicolore pour les enfants, Foodwatch a repéré de la cochenille, un petit insecte.

Dans les cônes de crème glacée, cet insecte est utilisé comme agent d'enrobage, indiqué sur l'étiquette comme du "shellac". Dans la glace à l'eau pour enfants, il est utilisé comme colorant. L'association précise que le "shellac" n'est pas dangereux, mais utilisé comme colorant, la cochenille a "un potentiel allergique fort". L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conseille d'en limiter la consommation.

Du sorbet au lait, de la glace à l'huile de palme

Autre inattendu, le sorbet, traditionnellement composé d'eau, de sucre et de fruits peut contenir du lait. C'est le cas du "sorbet plein fruit citron" Carte d'or d'Unilever, explique Foodwatch, qui contient "moins de 1%" de lait "certes, comme l'autorise la réglementation, mais 1% quand même."

Au-delà des ingrédients d'origine animale, Foodwatch met aussi en avant la présence de diphosphates et de phosphates de calcium dans la glace "Vanilla Pecan Blondie" de Ben&Jerry's. "L’EFSA pointait du doigt en 2013 les risques pour la santé (principalement cardiovasculaire) d’une surconsommation de phosphates. En juin 2019, elle a durci la dose journalière acceptable de phosphate dans notre alimentation, en soulignant qu’il y avait un risque de dépassement de cette limite pour les adolescents et les enfants. Ce risque est d’autant plus fort que l’on consomme des produits transformés où de nombreux additifs à base de phosphates sont utilisés", indique l'association.

Enfin, l'huile de palme, un ingrédient présent dans quantité de produits et largement décrié pour les conséquences de sa production sur l'environnement, n'épargne pas les glaces. Foodwatch en a trouvé dans les cônes "Extrême café" déjà mentionnés.