Nombreux sont les parents qui se questionnent sur l'utilité des cahiers de vacances. Ils ne sont "pas forcément nécessaires", explique Christine Calot, proviseure-adjointe du collège Jules Verne à Vittel dans les Vosges, contactée par RTL.fr. Selon elle, "l'important est de pouvoir garder en éveil l'esprit de curiosité des enfants (...), les cahiers de vacances sont une possibilité parmi tant d'autres".

"L'avantage c'est qu'ils permettent aux enfants de garder leur esprit en éveil et de revoir les notions vues en classe avec une approche et un cadre différent. Ils permettent ainsi d'asseoir les connaissances", indique-t-elle.

"La principale difficulté que l'on peut rencontrer avec les cahiers de vacances c'est la façon dont sont absorbées les notions et les consignes. Bien souvent, les formulations ne sont pas les mêmes que les professeurs et les enfants peuvent se sentir perdus", ajoute Christine Calot

Quels enfants sont concernés ?

Tous les enfants sont concernés par ces devoirs estivaux, du moment qu'ils sont volontaires. "Le cahier de vacances ne doit pas être vécu comme une contrainte mais plutôt comme un temps d'activité ludique", souligne la proviseure. Il en existe "dès la première section de maternelle jusqu'à l'âge adulte", précise-t-elle.

Quel moment de la journée privilégier ?

"Les meilleurs moments sont le milieu de matinée, entre 10 heures et 11 heures, ou le début d'après-midi, dans une pièce calme sans écran", selon Christine Calot. "La présence des parents à côté de l'enfant n'est pas forcément nécessaire, néanmoins il est important qu'ils restent disponibles afin d'aider l'enfant s'il en fait la demande et surtout pour l'encourager et lui montrer qu'on s'intéresse à son travail", recommande-t-elle.

Combien de temps consacrer à ces "devoirs" ?

"Selon l'âge, on peut passer d'un quart d'heure à trois quart d'heures maximum par jour", conseille la proviseure. "Il est préférable de répartir le travail sur tout l'été en n'hésitant pas à arrêter quelques jours voire une semaine ou deux", selon elle. "Il est intéressant de retrouver un rythme quotidien la dernière semaine d’août, cela permettra à l'enfant de se remettre plus facilement dans les nouveaux apprentissages dès la rentrée", ajoute-t-elle.

Comment choisir son cahier de vacances ?

"Chaque cahier de vacances a ses spécificités. L'idéal est d'associer l'enfant au choix du cahier et d'orienter, si besoin, son choix en regardant de quelles manières sont présentées les notions afin de se rapprocher au plus près de ce qui a pu être abordé en classe", conseille Christine Calot.