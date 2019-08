publié le 16/08/2019 à 08:00

Dans les établissements publics, les cantines sont gérées par les communes en primaire, les départements dans les collèges et les régions dans les lycées. Ce sont eux qui fixent le prix du service rendu. Ils tiennent généralement compte du quotient familial, note le ministère de l'Économie.

Il existe tout d'abord un fond social pour les cantines, dans les collèges et les lycées, qui permet une exonération partielle ou totale des frais de demi-pension. Plusieurs régions et départements ont aussi mis en place des aides via les établissements scolaires ou les Caisses d'allocations familiales (Caf). Pour les connaître, il faut s'adresser directement au secrétariat de l'établissement ou à la Caf.

Au niveau national, la bourse des collèges peut être une aide. La demande de bourse de collège en ligne est généralisée à tous les collèges publics de toutes les académies. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves devront se connecter au portail Scolarité-Services de leur académie du 2 septembre 2019 au 17 octobre 2019.

Enfin, il existe une aide propre aux départements d'Outre-mer, la Prestation accueil et restauration scolaire (Pars). Elle concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Sa demande se fait aussi auprès de la Caf.