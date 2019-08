On sait à quoi ressembleront les épreuves du bac 2021

et Anaïs Bouissou

publié le 09/08/2019 à 08:15

Les contours de la nouvelle formule du baccalauréat sont de plus en plus nets. Après avoir publié les programmes de l'année de Terminale 2020-2021, le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé le contenu et le format des épreuves du baccalauréat 2021, le premier qui suivra la réforme de Jean-Michel Blanquer.

Nouveauté, il y aura dorénavant un "grand oral", de 20 minutes, sur un projet en lien avec une des spécialités choisies. Il s'ajoute à la traditionnelle épreuve écrite de 4 heures dans la voie générale comme technologique, seule épreuve de Terminale conservée par la réforme, avec l'épreuve anticipée de français divisée en un écrit de 4 heures et un oral de 20 minutes.

Autre nouveauté de la réforme: trois spécialités sont choisies en Première, puis deux en Terminale. La plupart des spécialités feront l'objet d'une épreuve écrite de 3h30 ou 4 heures, auxquelles s'ajoutent des épreuves pratiques de 1 heure à 1h30 pour les spécialités scientifiques et un oral pour l'art.

Les épreuves du baccalauréat général

Les épreuves des baccalauréats techonologiques

