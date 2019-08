publié le 16/08/2019 à 07:00

Le coût de la vie étudiante est en hausse de 2,83%, selon l'enquête annuelle du syndicat étudiant Unef (Union nationale des étudiants de France) que RTL a pu se procurer. C'est bien plus que l'inflation, qui est de 1,20%. Le prix des loyers continue d'augmenter (+2,97% en moyenne) et c'est le poste de dépenses le plus important.

La hausse des loyers pèse tout particulièrement : +5% en moyenne en région parisienne, +2,8% en province. Mais c'est parfois beaucoup plus. La palme de l'augmentation est attribuée à Bordeaux avec 11% d'augmentation cette année.

Les loyers augmentent également dans le parc privé et dans les résidences universitaires réservées aux étudiants boursiers, avec une hausse de 1,6%. Dix villes cumulent à la fois hausse des loyers et hausse du prix des transports en commun, dont Bordeaux, Rennes, Lille, Nantes et Lyon.

Pour pallier ce problème, l'Unef plaide pour la mise en place de demi-tarifs étudiants plus conséquent.

Les étudiantes encore plus concernées par les hausses

Mais la hausse ne s'arrête pas là. Après les loyers, viennent les tarifs du repas en resto U (+1,54%), les transports en commun, et les produits de première nécessité.

Après trois années de gel, le ticket repas au restaurant universitaire augmente d'1,4% en passant de 3,35 euros à 3,30 euros (c'est le même prix partout en France). Mais l'Unef met également le doigt sur les formules proposées par les cafétérias universitaires où l'on mange sur le pouce. Non seulement les prix y varient d'une fac à l'autre, mais certains explosent : +15% à Nice, +11% à Nantes, +5% à Toulouse...

L'enquête s'intéresse aussi aux dépenses obligatoires de la vie courante : habillement, sous-vêtements, produits d'hygiène... Et le constat réalisé est que tout est plus cher pour les femmes. De plus, avec les protections périodiques et la contraception, le surcoût pour les étudiantes est évalué à 529 euros par an.