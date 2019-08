publié le 13/08/2019 à 22:39

Bientôt la rentrée scolaire et ils sont déjà là ! Les poux prolifèrent davantage pendant l'été et le Sud-Ouest serait la région la plus touchée, selon une étude de la société privée OpenHealth. Le cabinet, spécialisé dans la collecte de données de santé, affirme que l'indice sur la côte Atlantique est le plus élevé.

Même si la rentrée est le moment où le pic de contamination aux poux est atteint, c'est pendant l'été que la prolifération s'opère. OpenHealth a mis au point un indice pour quantifier ce phénomène, calculé en fonction du nombre de produits anti-poux achetés en pharmacie, rapporte Sud Ouest. Les régions les plus touchées sont le Sud-Ouest, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Occitanie et la Corse.

La prolifération se développe principalement dans les lieux touristiques. Les campings, bases de loisirs ou encore les piscines sont les endroits les plus risqués pour la multiplication des poux. Pour éviter une contamination, plusieurs gestes sont à adopter : porter un bonnet pendant les baignades, puisqu'il s'agit d'un lieu très favorable à la prolifération, et observer régulièrement le cuir chevelu.

Capture d'écran du site openhealth.fr Crédit : www.openhealth.fr