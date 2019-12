Logement insalubre : une famille privée de WC

publié le 13/12/2019 à 10:12

Le cas de Laurent



Avec sa famille, Laurent vit une véritable galère depuis 5 ans. Il est régulièrement confronté à des problèmes d’évacuations des eaux usées. Concrètement : ses toilettes se bouchent dès qu’il pleut. Il est même arrivé que des excréments et du papier toilette remontent par la douche… Et tout cela sans compter les odeurs nauséabondes qui infestent sa maison pendant des jours ! Il vit depuis 9 ans dans ce pavillon dont il est propriétaire.

Entre 2010 et 2013, pas de problème particulier… Et puis, courant 2013 : il y a du changement quant à la gestion des eaux usées de son quartier. Les eaux usées qui étaient, jusque-là, filtrées par des pompes ne le sont plus, c’est ce que l’on appelle le « passage au gravitaire ». Et c’est précisément là que les ennuis commencent !

Depuis, il a, évidemment, écrit au syndic, au maire de sa commune, à la communauté d’agglomérations et aux services en charge de la gestion des eaux usées. Mais le problème persiste ! Début 2019, des travaux ont enfin été effectués par la Métropole… Mais la situation reste inchangée !

