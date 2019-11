Logement insalubre : Les recours possibles

publié le 28/11/2019 à 20:13



Le cas de Lidia



En février 2017, Lidia loue un appartement. Au bout de quelques mois, des traces de moisissures apparaissent. Le logement est humide et nuit à votre santé et celle de ses deux enfants (8 et 2 ans). Au début, l’agence gestionnaire du bien ne fait pas grand-chose : elle envoie un artisan pour trouver l’origine de l’humidité, elle soupçonne de ne pas suffisamment aérer ou d’être trop nombreux dans le logement (c’est une famille de 4 personnes, dans 41m²). Mais plus les mois passent et plus l’humidité abîme l’appartement. Ses réclamations n’aboutissent pas : elle écrit à la mairie, fait une demande de logement social lui est refusée. Et ce n’est qu’au bout de deux ans de démarches que l’agence régionale de santé passe enfin et établit un rapport accablant (l’électricité n’est pas non plus aux normes et est dangereuse). Un arrêté d’insalubrité est pris le 16 avril 2019. Cette fois, l’agence n’a plus d’autre choix que de la reloger. Elle la place dans un appartement du même immeuble, au même étage. Et très rapidement, dans cet appartement là aussi des moisissures apparaissent. L’agence la soupçonne encore d’en être responsable ! En attendant, son bailleur avait trois mois pour réaliser les travaux de votre précédent logement en arrêté d’insalubrité, soit jusqu’au 16 juillet, et pourtant elle n’a pas de nouvelles. Elle vit dans un endroit qui rend ses enfants malades, elle ne sait plus quoi faire.



