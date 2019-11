Expropriation : Quels sont vos recours ?

publié le 23/11/2019 à 10:17

Le cas d'Amélie



En 2009, Amélie achète une vaste bâtisse. Elle aménage le site en lieu d’habitation et en chambre d’hôtes. Son travail a beau être plébiscité sur des sites spécialisés, elle n’est pas épargnée par la nature. Entre 2011 et 2018, elle subit trois lourdes inondations. A chaque fois, elle remet le domaine en l’état. Mais, l’administration estime que les risques de nouvelles crues sont trop importants. Résultat, les services concernés décident de racheter son bien en vue d’une destruction. Fataliste, elle se résigne à accepter l’expropriation et à stopper son activité. En revanche, impossible de trouver un accord sur le prix de rachat. L’Etat lui offre 850.000€ avec une prime de remploi à 86.000€ alors qu’un expert de justice évalue plutôt son bien à 1.225.000 € euros sans prise en compte du moindre préjudice. Elle ne comprend pas d’autant que d’autres voisins expropriés se seraient vu proposer davantage d’argent au mètre carré. Malgré plusieurs relances écrites, aucune autre offre ne lui est faite. Si rien ne bouge d’ici le 6 décembre (la date butoir qui lui a été donnée pour accepter l’expropriation), l’affaire partira en justice… …



