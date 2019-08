Maison : attention aux travaux !

publié le 30/08/2019 à 09:20



Le cas de Mireille



En mars 2017, le fils de Mireille, Clément et sa compagne Marie, font l’acquisition d’une maison à rénover. Sur les conseils de l’agent immobilier, tous deux engagent une entreprise pour réaliser les travaux nécessaires. Marie et Clément règlent 55.586 € et emménagent en février 2018. Mais, rapidement, ils constatent une fuite. Comme le gérant de l’entreprise ne fait rien pour régler le problème, ils contactent son assurance qui fait déplacer un expert. Installation du cumulus non correcte, mauvaise étanchéité dans la salle de bain, escalier abimé et surtout charpente mal posée… Son constat fait froid dans le dos ! Le fils et la belle-fille sont désespérés. Rien que les travaux de charpente s’élèveraient à 16.351€…



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr