Logement détérioré : Comment se défendre

publié le 04/11/2019 à 09:20

Le cas de Thierry Depuis 2016, Thierry passe par une agence immobilière pour louer sa petite maison de campagne. Pendant deux ans, tout se passe bien. Mais, en août 2018, ses locataires quittent le logement sans réaliser d’état des lieux de sortie. Et, quand l’agent immobilier récupère les clés par la poste, il découvre d’importantes dégradations… Un huissier constate les dégâts en janvier 2019. Seulement, depuis, Thierry ne parvient pas à trouver d’accord pour la remise en état du bien. L’agence immobilière estime les dégâts à 1456€ alors qu’un artisan lui a fourni des devis pour un coût global de 10.308€…

Conséquences : Tant que les travaux n’auront pas été entrepris, Thierry ne pourra pas relouer sa maison. Plus embêtant, depuis janvier 2019 et le passage de l’huissier, il n’est plus indemnisé par l’assurance « loyers impayés/détériorations ».

