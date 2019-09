publié le 03/09/2019 à 06:38

Plusieurs fois reportée, elle est finalement en train de prendre forme. Ce mardi 3 septembre, on en sait un peu plus sur la réforme audiovisuelle. La publicité est concernée, et pourrait connaître une petite révolution. On pourrait voir bientôt des publicités géolocalisées à la télévision.



En fonction de votre lieu de résidence, vous pourriez voir des spots publicitaires différents. Si vous habitez à Lyon, par exemple, plutôt que d'avoir une publicité pour une enseigne inconnue, vous pourriez voir une publicité pour un magasin du coin.

Car, en plus de la géolocalisation, des publicités ciblées en fonction de la personne sont à l'étude. Si vous êtes un homme, une femme, en fonction de votre âge, etc., et si vous avez donné votre accord, vous pourriez avoir moins de publicités mais qui vous concernaient directement. Le secteur de la grande distribution restera interdit de spots. Mais le cinéma pourrait être mis en avant.

Par ailleurs, les chaînes ont interdiction de diffuser des films les mercredis et vendredis soir. La mesure a été mise en place, à l'époque, pour protéger les salles de cinéma. Mais avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, cela semble obsolète. L'expérimentation devrait durer un an. Les professionnels du secteur devront dire s'ils sont ou non d'accord d'ici la mi-septembre.

À écouter également dans ce journal

Féminicides - Le Grenelle des violences conjugales s'ouvre aujourd'hui pour trois mois. Ministres et acteurs sociaux vont essayer d'enrayer le fléau. Les associations sont sceptiques. Elles réclament plus de moyens, des places d'hébergement d'urgence, des tribunaux spécialisés.

Amérique du Nord - L'ouragan Dorian n'a pas quitté les Bahamas et progresse extrêmement lentement. Après 24 heures de calvaire pour les habitants, un bilan très provisoire fait état de 5 morts. Les vents se font déjà ressentir en Floride.

Tennis - Dernier Français en lice à l'US Open, Gaël Monfils s'est qualifié dans la nuit pour les quarts de finale. Il a éliminé l'Espagnol Pablo Andujar en 3 sets et moins d'une heure et demie de jeu. Il affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Berrettini, 25e joueur mondial.