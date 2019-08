publié le 29/08/2019 à 17:36

Groupe de la mort, affiche de rêve ou déplacements lointains ? À l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions, effectué par l'UEFA à Monaco, le PSG, Lyon et Lille connaîtront enfin leurs adversaires en phase de groupes jeudi à partir de 18h.

Après six mois de sinistrose depuis la piteuse élimination en 8es de finale contre Manchester United, le 6 mars dernier, le Paris Saint-Germain va pouvoir enfin se projeter sur l'édition 2020 avec un esprit de revanche. Grâce à son statut de champion de France, il figure dans le chapeau 1, celui des têtes de série.

Ce qui signifie qu'il ne rencontrera au premier tour ni le tenant du titre de l'épreuve, Liverpool, ni le vainqueur de la Ligue Europa, Chelsea, ni les autres cadors Manchester City, Barcelone, Bayern et la Juventus, tous couronnés dans leurs pays.

A contrario, la présence de Lyon et Lille dans les autres chapeaux risque de les exposer à un tirage très difficile, notamment les 16 représentants des quatre principaux Championnats européens. D'autant plus que deux représentants d'un même pays ne peuvent se rencontrer lors de la phase de groupes.

Suivez le tirage en direct

18h18 - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk sont notamment nommés dans la catégorie meilleur joueur UEFA.

18h13 - Avant le tirage au sort, les meilleurs joueurs de la saison précédente sont récompensés. Meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant seront ainsi récompensé.



18h08 - La Finale de la Ligue des Champions aura lieu en Turquie, à Istanbul, en mai prochain.



18h01 - Le chapeau 2 contient lui les clubs suivants : Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Naples, Sh Donetsk, Tottenham, Ajax Amsterdam et Benfica.



17h56 - Quant au LOSC, il devra affronter l'une de ces équipes européennes présentes dans le chapeau 4 : Bayer Leverkusen, Red Bull Salzbourg, Olympiakos, FC Bruges, Valence CF, Inter Milan, Dinamo Zagreb



17h50 - Dans le chapeau 3, l'OL pourrait affronter l'un des clubs suivants : Bayer Leverkusen, Red Bull Salzbourg, Olympiakos, FC Bruges, Valence CF, Inter Milan, Dinamo Zagreb



17h45 - Lyon et Lille pourraient également connaître un tirage difficile.



17h42 - De part sa présence dans le chapeau 1, le PSG est quasiment assuré de tomber sur un gros morceau : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Manchester City, Juventus Turin, ou encore le Bayern Munich.



17h35 - Bienvenue dans ce direct consacré au tirage de la Ligue des Champions. Qui le PSG, Lyon et Lille, les trois clubs français engagés en Ligue des champions, affronteront en phase de groupes de cette Ligue des Champions 2019-2020 ?