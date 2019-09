publié le 03/09/2019 à 05:35

Dorian fait du sur place. Le puissant ouragan dévaste les Bahamas. Il stagne au-dessus de l'archipel, n'avance quasiment plus, avec des vents encore à 250 km/h. Premier bilan très provisoire : 5 morts, 13.000 maisons pourraient avoir été détruites. À West Palm Beach (Floride), aux États-Unis, à 100 km environ des Bahamas, les rafales s'y font déjà sentir.

Sur la plage de Jupiter, en face des Bahamas, Dorian gonfle déjà dangereusement les vagues, mais quelques habitants défient le dieu du ciel qui a donné son nom à leur ville. Tray habite à quelques mètres, mais il ne veut pas partir. "Non, dieu merci ! Sur le radar, on voit que la façade extérieure de l'ouragan n’est qu’à 15/25 kilomètres au large", explique-t-il.

"J’ai aidé des amis à recouvrir leurs fenêtres. Nous on a des fenêtres d’impact, qui résistent à la force de l’ouragan. Mon inquiétude, c’est l’onde de tempête. C’est pas marrant. Ça peut devenir très angoissant", confie Tray. App vit ici depuis 30 ans, il a connu 5 ouragans, dont 3 ces 3 dernières années. "C’est génial ! Regardez, c’est absolument génial !", s'extasie-t-il.

Les ouragan sont devenu habituels, avec une fréquence d'une fois par an quasiment. "Presque, oui. Je ne sais pas pourquoi. Le monde change", s'interroge-t-il. Et lorsqu'on lui expose la possibilité que ce soit à cause du dérèglement climatique, sa réponse est catégorique : "Je crois pas à ces conneries".

"Je suis sûr qu’il y a quelque chose qui se passe", tempère-t-il. Mais je ne sais pas si c’est de notre faute. Qui le sait ? Peut-être oui, peut-être non". App a prévu d'aller surfer au lever du jour.

