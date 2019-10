publié le 30/10/2019 à 05:39

Méga commande pour Airbus. La compagnie indienne Indigo a annoncé l'achat de 300 avions, notamment des A320. Le montant du contrat n'a pas été divulgué mais il s'élève au moins à 33 milliards de dollars si on se réfère au prix catalogue. C'est l'une des plus importantes commandes passées à l'avionneur européen.

L'ensemble des salariés se réjouit de cette bonne nouvelle pour Airbus mais aussi pour toute la filière. "Une commande de cette ampleur fait du bien, bien entendu", confie Fabrice Nicoud, délégué syndical chez Airbus. "Il faut surtout signaler que ça marque une fois de plus le succès de la version Neo, qui est une version avec des motorisations bien plus efficaces et qui intéresse les compagnies aériennes", explique-t-il. "On ne peut que saluer les décisions stratégiques qui ont été prises il y a quelques années de lancer cette version", dit-il.

Tous les sites qui participent à la fabrication de cette gamme d'avion sont concernés, c'est-à-dire les sites de Saint-Nazaire, Nantes, Toulouse pour la France. Sont également touchés "les centaines de fournisseurs" qui participent au processus de production des avions.

À écouter également dans ce journal

SNCF - Le mouvement de grève des cheminots se poursuit. Le service restera donc très perturbé, avec 1 TGV sur 3 sur l'axe Atlantique. 8 TGV sur 10 circuleront pour le pont de la Toussaint et le retour des vacances scolaires de jeudi à dimanche, a assuré la SNCF.

Attaque à Bayonne - L'octogénaire suspecté d'être responsable de l'attaque contre la mosquée de Bayonne assure avoir voulu "venger la destruction de la cathédrale de Paris". Selon l'homme, psychiquement fragile, les musulmans seraient responsable de l'incendie.

Toulouse - Trois élèves du collège Lamartine à Toulouse ont été mis en examen pour "viols en réunion et agressions sexuelles". Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la ou les victimes présumées.