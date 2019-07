et Pierre Julien

On n'avait pas vu ça depuis près de 8 ans. Air France va renouveler une partie de sa flotte selon une information parue dans le JDD dimanche. Et ça tombe bien, car la flotte destinée à être remplacée (des A318 et 319), n'est pas de première jeunesse : 18 ans d'âge. Air France va donc commander une soixantaine d'Airbus de type A 220.



Avec ces A 220, la compagnie se dote d'un des appareils les plus modernes sur le marché. Il bénéficie des toutes dernières technologies et surtout, il est très silencieux et très économe en carburant : moins de deux litres de kérosène par passager au 100 km. Un atout déterminant dans le choix du patron canadien d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

L'A 220 n'a que le A pour signaler qu'il est un Airbus car en réalité, ce biréacteur est un CSeries de Bombardier, le constructeur québecois, racheté en partie par le groupe européen l'an dernier.



Pas de construction en France

Eh oui, les avions seront donc construits de l'autre côté de l'Atlantique, à Mirabel au Québec, mais aussi aux États-Unis, dans la future chaîne de Mobile en Alabama. Les usines de Toulouse ne pourront donc pas en profiter.

Quant aux pilotes d'Air France, ils vont devoir obtenir une nouvelle qualification pour se retrouver aux commandes de ces engins. On remarque qu'Air France "s'Airbusise" de plus en plus, alors que sa sœur KLM préfère Boeing.