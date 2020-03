publié le 16/03/2020 à 18:55

La France se prépare au confinement. De nombreuses entreprises se retrouvent à ne plus pouvoir produire et se retrouvent avec des salariés inoccupés. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a incité les entreprises à ne pas licencier mais à préférer le chômage partiel. Selon nos informations, pour les non-salariés, le gouvernement prévoit une indemnisation forfaitaire de 1.500 euros.



Le président Macron devrait annoncer la création un fond de soutien aux non-salariés, ce lundi soir, lors de son allocution à 20 heures. Cela devrait aider les indépendants et les intérimaires à payer leurs loyers notamment.

Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un certain nombre de mesures en faveur des entreprises et des salariés qui souffriraient de la crise. Ces mesures vont coûter "des dizaines de milliards d'euros", a déjà prévenu le gouvernement.



A écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron va prendre la parole à 20 heures. Il a consulté toutes ces dernières heures ses proches, les hommes politiques, les scientifiques mais aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le confinement semble inéluctable, le second tour des élections municipales va être reporté.

Transports - La RATP et la SNCF réduisent leur trafic. Dans les gares des grandes villes, de nombreuses personnes fuient alors que la perspective d'un confinement se précise. Ils espèrent ainsi prendre le vert avec que les déplacements ne soient drastiquement limités.

Hôpitaux - On se prépare dans les régions encore relativement peu touchées par le coronavirus à l'afflux de patients dans les hôpitaux, comme à Metz, où l'on prend exemple sur l'Alsace pour organiser les équipes.