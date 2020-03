Coronavirus : Édouard Philippe propose un report des municipales le 21 juin

Édouard Philippe et Jérôme Salomon lors du point presse de ce samedi 14 mars.

et AFP

publié le 16/03/2020 à 17:13

Cela fait peu de doutes au vu de l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 en France et du confinement progressif de la France. Le Premier ministre Édouard Philippe a informé les différents chefs de partis politiques français de sa volonté de reporter le second tour des élections municipales au 21 juin prochain. Il devait avoir lieu ce dimanche 22 mars.

Tout au long de ce lundi 16 mars, Édouard Philippe a consulté les chefs de partis et les présidents des deux chambres parlementaires, Gérard Larcher et Richard Ferrand, "dans un esprit de consensus républicain" selon l'entourage du Premier ministre. Il les a informés de l'évolution de l'épidémie.

De son côté, le président de la République Emmanuel Macron reçoit ce lundi en fin d'après-midi les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale pour les consulter sur la crise, alors qu'il doit s'exprimer devant les Français à 20 heures. La perspective d'un confinement à l'italienne est évoquée.