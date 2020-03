Coronavirus : deux métros sur trois mardi 17 mars, annonce la RATP

publié le 16/03/2020 à 18:40

La régie a indiqué réduire le trafic RATP, mardi 17 mars, avec la mise en circulation de deux métros sur trois. Par ailleurs, 70% des bus et tramways circuleront à Paris et en Ile-de-France. Le trafic des RER "sera également impacté" avec 60% des rames en service et une interconnexion assurée à la gare du Nord. Enfin, le RER A proposera un train sur deux : l’interconnexion sera maintenue à Nanterre-préfecture.

Ces limitations visent "à adapter le trafic aux contraintes de service liées à l'absentéisme des agents impactés par les mesures gouvernementales concernant notamment la fermeture des écoles." Les prévisions d'absentéisme étaient estimées à "15% à 20%" d’après le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari.



La RATP a précisé par ailleurs, que cette réduction du trafic ne concerne que la journée de mardi alors qu’elle a déjà fait savoir entreprendre "le doublement des opérations de nettoyage de rames".

Emmanuel Macron prendra la parole ce soir et annoncera d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus qui a fait 127 morts en France et contaminé plus de 5.000 personnes sur tout le territoire. Ces directives pourront "nécessiter une adaptation différente du service à partir de mercredi", a indiqué la régie.

[Prévention] Quelles sont les mesures mises en place par la #RATP pour le nettoyage de l’ensemble de son réseau ? #Coronavirus pic.twitter.com/aPjIT2Ndi8 — RATP Group (@RATPgroup) March 13, 2020