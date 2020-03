publié le 16/03/2020 à 13:33

La France est-elle au bord du confinement total ? Le président de la République s'exprimera ce lundi 16 mars à 20h sur les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus qui s'étend dans l'Hexagone. Le chef de l'Etat devrait annoncer les mesures qui seront décidées lors d'un déjeuner à midi avec les membres du Conseil de défense selon l'Élysée. Le confinement total ou partiel sera-t-il annoncé ?

Toutes les options sont sur la table de l'exécutif. Même si dimanche soir l'Élysée démentait toute mise en place d'un confinement généralisé, un conseiller reconnaît que l'exécutif fonctionne au jour le jour. Le gouvernement se range derrière l'avis des blouses blanches. Le Conseil de défense va être consulté par le chef de l'État et c'est une étape décisive.

À 15h ce lundi, une visio-conférence va être réalisée avec les dirigeants de 27 pays européens. Des mesures aux frontières extérieures devraient être organisées. Le Premier ministre va consulter les experts scientifiques ensuite et rien ne sera décidé avant.

Macron va trancher après consultation des scientifiques

Ces rendez-vous passés, Macron devra trancher entre un confinement total, comme en Espagne ou en Italie, avec couvre-feu ou de simples modifications des habitudes au quotidien. La réponse sera annoncée par le chef de l'État à 20 heures.

Coronavirus - Les chefs de service d'urgence et les épidémiologistes s'accordent pour dire qu'une énorme vague de coronavirus va déferler sur notre pays. C'est déjà l'avis dans les établissements de Santé, et SOS Médecins lance ce lundi midi un SOS au président de la République. Les médecins de l'association, qui effectuent plus de 15.000 actes quotidiens, sont extrêmement sollicités et ne sont pas protégés à cause des pénuries de masques.



Justice - L'ancien prêtre Bernard Preynat a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, ce lundi 16 mars, à cinq ans de prison ferme pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts. C'est l'affaire qui a libéré la parole dans l'Église. Après trois jours de procès, la procureure Dominique Sauves avait requis huit ans de prison contre l'ancien prêtre.



Municipales à Paris - Agnès Buzyn met fin à sa campagne en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus. La candidate investie par LaREM pour les municipales à Paris a décidé d'arrêter sa campagne ce lundi 16 mars, mais assure pour autant qu'elle "ne se retire pas", et appelle tous les colistiers et militants de son parti à "rester chez eux", selon son équipe de campagne.