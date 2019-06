publié le 11/06/2019 à 08:11

Nouvelle journée d'action dans les hôpitaux ce mardi 11 juin, et les personnels soignants réclament toujours plus de moyens. Dans ce contexte, le déficit de la Sécurité sociale repart à la hausse. Après avoir atteint l'an dernier son plus bas niveau depuis 20 ans, il devrait atteindre cette année au moins 1,7 milliard d'euros.



La Sécurité sociale ne regroupe pas que les remboursements maladie, c'est aussi les minimas sociaux ou les retraites. Il y a un an, le gouvernement prévoyait la fin du fameux "trou de la Sécu" pour 2019. Mais la situation s'est retournée.

La croissance est moins forte que prévue, 1,4% au lieu de 1,7%, donc il y a moins de cotisations sociales qui remplissent les caisses. Aussi, il va falloir tenir toutes les promesses post "gilets jaunes" qui ne sont pas financées pour l'instant. Quand on annonce la baisse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2.000 euros, l’exonération de cotisation sur les heures supplémentaires, la prime Macron défiscalisée, la réindexation d'une partie des pensions de retraite, tout cela pèse sur les comptes de la Sécurité sociale.

Si l'État ne trouve pas le moyen de financer ces promesses, le déficit va replonger à 1,7 milliard voire à 4,4 milliards dans les prochains mois.

À écouter également dans ce journal

Lorient - Toujours aucune trace de l'automobiliste qui a fauché deux enfants le 9 juin, dont l'un est décédé et l'autre dans un état critique. L'homme a été identifié. Il a 20 ans et a déjà été condamné pour conduite sans permis.



Drame de la SNSM - Aux Sables d'Olonne, plus de 15.000 personnes se sont rassemblées hier pour saluer la mémoire des trois sauveteurs morts le 7 juin en portant secours à un chalutier. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendrait sur place jeudi 13 pour présider une cérémonie en leur hommage.



Tony Parker - Le joueur, sans doute le meilleur de toute l'histoire du basket français, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Depuis, les hommages se multiplient. Tony Parker, c'est 18 saisons en NBA, 4 titres de champion et un titre de champion d'Europe en 2013 avec les Bleus.



Football - Après leur défaite le 8 juin en Turquie, l'équipe de France est priée de se reprendre ce mardi 11 juin en Andorre. Match à suivre ce soir dès 20 h sur RTL.