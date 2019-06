publié le 10/06/2019 à 10:58

Les Sables-d'Olonne rendent hommage à leurs héros. Trois jours après la disparition de trois sauveteurs de la SNSM, morts lors d'une opération en mer, une marche silencieuse est organisée ce lundi 10 juin dans la station balnéaire vendéenne.





Vendredi 7 juin alors que la tempête Miguel faisait rage, ces sauveteurs, qui faisaient partie des 8.000 bénévoles de l'association, sont allés secourir un pêcheur sur son chalutier de 12 m qui avait activé sa balise de détresse au milieu d'une mer démontée. Malheureusement, leur canot a chaviré. Si quatre des bénévoles présents sur le bateau ont pu regagner la rive à la nage, les trois autres sont morts.

Âgés de 28, 51 et 55 ans et pour certains père de famille, ils seront nommés chevaliers de l'ordre national de la Légion d'honneur à titre posthume, a annoncé Emmanuel Macron, les qualifiant de "héros".

Suivez en direct l'hommage :

11h57 - Au large de la plage du Tanchet, la flottille salue la mémoire des sauveteurs.

La flottille au large de la plage pour saluer la saluer la mémoire des sauveteurs Crédit : RTL

La flottille au large de la plage pour saluer la saluer la mémoire des sauveteurs Crédit : RTL

Au large de la côte, la flottille salue la mémoire des sauveteurs. Crédit : RTL

11h39 - Selon la préfecture de Vendée, 15.000 personnes participent à cette marche en hommage aux sauveteurs de la SNSM.

11h35 - La flotte se recueille en mer à l'endroit où le canot des trois secouristes a chaviré.

> La flotte rend hommage en mer aux secouristes Crédit Média : RTL | Date : 10/06/2019

11h32 - "Mon frère est marin, mon père était marin. Toute ma famille est marin. (...) C’est un moment très fort, très dur, on est là aujourd’hui pour assister ces trois familles", témoigne Laetitia, venue avec Léa sa fille de 10 ans et demi, qu'a rencontré notre correspondant aux Sables-d'Olonne, Nicolas Bauby.



11h28 - "J'ai des roses pour les marins, il y avait des vagues horribles, ils ont fait de leur ieux et je félicite Alain,Yann et Dimitri", explique la petite fille.



11h23 - Sur le front de mer, la foule s'est rassemblée pour rendre hommage aux trois sauveteurs. Puis, elle s'est rendue en face de la baie du Tanchet, où le canot s'est retourné.



11h18 - Des sauveteurs ont également déployé un drapeau avec le logo de la SNSM.

Une banderole rendant hommage à la SNSM Crédit : RTL

11h10 - Une impressionnante flottille au large et des vedettes de la SNSM accompagnent cette marche silencieuse.

Ici, à bord du Clémenceau de la station de Noirmoutier, avec à bord les bénévoles sauveteurs en mer et le maire Crédit : RTL

Sortie des bateaux SNSM de la région : Oléron, Yeu, Fromentine, Les Sables d'Olonne, La Turballe... Crédit : RTL

Sortie des bateaux SNSM de la région : Oléron, Yeu, Fromentine, Les Sables d'Olonne, La Turballe... Crédit : RTL

Sortie des bateaux SNSM de la région : Oléron, Yeu, Fromentine, Les Sables d'Olonne, La Turballe... Crédit : RTL

11h05 - Certains avaient des fleurs blanches et ont applaudi des sauveteurs en mer qui défilaient en polaires oranges.



11h04 - Des dizaines de personnes ont commencé à marcher le long de la plage des Sables-d'Olonne depuis 10h30.