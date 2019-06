publié le 09/06/2019 à 11:32

Hugo Lloris est évidemment "déçu" de la défaite en Turquie (0-2), déçu de la piètre performance de l'Équipe de France face à son principal concurrent dans la lutte pour la première de son groupe de qualifications à l'Euro 2020. Rebond obligatoire en Andorre mardi 11 juin.



"Quand on porte ce maillot avec ce statut de champion du monde, on a un devoir plus élevé qu'avant", explique le capitaine français, dont la belle performance individuelle à Konya, n'a pas empêché le fiasco turc.



"On n’a pas tiré une fois au but, je trouve ça surprenant avec le potentiel offensif que l'on a", souligne-t-il dans un entretien accordé à M6 et RTL. Le trio Mbappé-Giroud-Griezmann n’a pas pu, en effet, éviter cette première pour les Bleus depuis 10 ans.

D’ailleurs, ce revers turc changerait presque le cours de l’histoire de ce dernier rassemblement bleu avant les vacances. "Jouer Andorre, sur un dernier match de la saison, on aurait pu se contenter d'un minimum. Mais là il faut retrouver l'envie de prendre les trois points et de marquer des buts", prévient Hugo Lloris. "Prendre Andorre à la légère ? Ça ne peut pas être le cas". Réaction attendue mardi soir, parole de capitaine.