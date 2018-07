publié le 05/07/2018 à 08:23

Dépense-t-on un "pognon de dingue" pour la santé des Français, pour peu d'efficacité ? Nicolas Revel, invité de RTL ce jeudi 5 juillet, est le directeur général d'une Caisse nationale d'Assurance-maladie qui va beaucoup mieux : le célèbre trou est comblé, les caisses sont quasiment à l'équilibre. Mais pourquoi annonce-t-il alors 2 milliards d'économies l'année prochaine ? Sur le dos de qui ?



"Nous avons besoin de faire des économies parce que notre système de santé ne pourrait pas augmenter de 4% - de 8 milliards par an, affirme Nicolas Revel. Or c'est un peu sa pente naturelle, et pour ramener cette progression naturelle à ce qu'on sait équilibrer par l'évolution de notre cotisation sociale, on est amenés à faire des économies", explique-t-il. "Ce que nous cherchons à faire chaque année, par les fameuses économies, c'est de faire en sorte que notre système de santé progresse d'à peu près 4 milliards de plus, poursuit le patron de la Sécu.

"La sécurité sociale rembourse à peu près 200 milliards d'euros chaque année. Cela nous situe dans une moyenne haute avec nos voisins européens, et je crois que nous avons un système qui est globalement efficace, se félicite Nicolas Revel, avant de nuancer : même si je pense qu'il a encore des marges d'efficacité devant lui".

"Quand on compare notre système de soin par rapport à tous les pays de l'OCDE, et qu'on regarde la performance des soins prodigués en France, c'est aujourd'hui encore un des systèmes les plus performants du monde", se réjouit Nicolas Revel, qui préconise de s'intéresser à l'espérance de vie de chacun "non pas à la naissance", "mais quand ils ont atteint l'âge de 65 ans" qui "évoque la qualité d'un système de soin qui sait bien prendre en charge le vieillissement de la population et les pathologies chroniques qui se développent".