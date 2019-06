Éliminatoires Euro 2020 : qui diffuse Andorre-France ?

publié le 10/06/2019 à 17:08

Victoire obligatoire, si possible avec la manière et des buts, sous peine de sombrer dans le ridicule et surtout de se mettre en fâcheuse posture dans la course à la qualification pour l'Euro 2020. Trois jours après la gifle reçue en Turquie (2-0), les Champions du Monde français se rendent dans la Principauté d'Andorre, 134e au classement FIFA, mardi 11 juin (20h45).



Les joueurs de la sélection basée dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, ont perdu leur trois premiers matches dans ces éliminatoires, à domicile contre l'Islande (0-2) et l'Albanie (0-3) puis en Moldavie (1-0), là où les Bleus s'étaient imposés 4-1 lors de la première des dix étapes menant au prochain championnat d'Europe.

Devancés de trois longueurs par les Turcs en tête du groupe H (9 points contre 6, le même totale que l'Islande), les hommes de Didier Deschamps ne peuvent pas se permettre de griller un deuxième joker devant les 2.000 à 3.000 spectateurs attendus à l'Estadi Nacional situé à Andorre-la-Vieille. Dans le même temps, la Turquie se déplace en Islande.

RTL et RTL.fr mobilisés

Cette rencontre est à suivre en direct à la télévision sur M6 à partir de 20h35. La chaîne L'Équipe la rediffusera à partir de 00h10. RTL et RTL.fr sont bien sûr également mobilisés avec "Le Club Liza éliminatoires de l'Euro 2020" de 20h à 23h à la radio et un direct commenté dès 19h455 sur le site internet.