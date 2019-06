Retraites : comment le gouvernement veut inciter les Français à partir à 64 ans

publié le 07/06/2019 à 17:10

La réforme des retraites sera l'une des plus importantes du deuxième acte du quinquennat d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe l'évoquera sans doute dans son discours de politique générale mercredi 12 juin.



D'après le magazine Challenges, le gouvernement veut instaurer un nouvel âge pivot de 64 ans. L'âge officiel de départ à la retraite reste fixé à 62 ans, mais il y aurait ensuite un système de bonus/malus pour inciter les Français à partir plus tard. Avec ce système, libre à chacun de partir à 62, 63 ans à la retraite mais la pension sera amputée tous les mois d'un malus. À partir de 64 ans, si vous avez cotisé plus, vous serez récompensé avec une retraite un petit peu supérieure en touchant un bonus.

Cette mesure pourrait être mise en place d'ici six ans, à partir de 2025. L'objectif est de faire cotiser davantage et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État plutôt que d'en dépenser en versant des pensions.