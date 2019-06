Enfants fauchés à Lorient : ce que l'on sait du chauffard en fuite

et Eléanor Douet

publié le 10/06/2019 à 13:00

L'enquête avance assez vite à Lorient après l'accident qui a causé la mort d'un enfant de 10 ans dimanche 9 juin dans l'après-midi. Le pronostic vital de son cousin de 7 ans, grièvement blessé, est toujours engagé. Le conducteur de la voiture en cause fuyait un contrôle routier quand il a percuté un autre véhicule avant de faucher les deux enfants.



Ce lundi, on en sait plus sur le chauffard, toujours en fuite avec sa passagère. Il s'agit d'un jeune de 21 ans, d'un quartier voisin. Le suspect est déjà connu des services de police pour conduite sous stupéfiants.

Dans le quartier de Keryado, où s'est produit le drame, et où vivent les victimes l'émotion est très vive. Depuis ce lundi matin, les riverains déposent des roses blanches devant le garage où l'un des petits garçons a perdu la vie. "J'habite juste en face et j'ai tout entendu. Je croyais que c'était le tonnerre (...) J'ai été choquée par ce que j'ai vu : le petit en sang qui ne bougeait plus", a raconté une voisine au micro de RTL.