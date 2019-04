La croissance française a atteint 0,3% au premier trimestre

publié le 30/04/2019 à 09:15

Les chiffres de la croissance française sur le premier trimestre viennent d'être publiés par l'INSEE et sont de +0,3%, légèrement inférieurs aux +0,4% attendus. Cela peut notamment s'expliquer par la présence du mouvement des "gilets jaunes" qui a eu un léger impact sur le PIB de la France mais aussi par un ralentissement mondial en Chine et en Allemagne qui nous impacte directement.



Objectivement, la France réalise une bonne performance par rapport aux autres pays. Il faut toutefois rester prudent par rapport à la faillite des entreprises car il y a une inertie très forte sur les défaillances de société. Cela intervient souvent plusieurs mois après un phénomène de type "gilets jaunes" qui, dans son cas, engendre une hausse de 2% des faillites en France. Une première depuis trois ans.

La France est beaucoup moins marquée que l'Allemagne qui tombe comme une pierre depuis quelques mois et qui a divisé par deux sa prévision de croissance pour cette année (+0,5%). Il faut s'en inquiéter car c'est tout simplement notre premier partenaire commercial.

La croissance soutenue par les mesures de Macron

La politique économique d'Emmanuel Macron a injecté de l'argent public dans le porte-monnaie des ménages et cela commence à se ressentir entre les annonces de décembre et celles effectuées la semaine dernière puisqu'on avoisine les 20 milliards d'euros redistribués sur un an, soit un point de PIB.



Les mesures du chef de l'État comme la suspension de la taxe carbonne, la prime Macron versée par les entreprises, la hausse du SMIC et les heures supplémentaires défiscalisées y sont pour beaucoup et ont compensé la ponction des impôts.



Autre phénomène qui mérite d'être observé, c'est le taux d'épargne. Les Français mettent 14,1% de leurs revenus de côté, soit un des niveaux les plus élevés au monde. Cela veut dire que nous sommes prudents mais aussi qu'il y a bien de l'argent de disponible. Une sorte de réserve de carburant pour les moments plus difficiles.