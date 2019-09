Intermarché s’engage sur RTL à mieux rémunérer les PME françaises

publié le 17/09/2019 à 09:12

La loi Agriculture et Alimentation a changé les règles dans les rapports entre les agriculteurs et la grande distribution, en limitant notamment les promotions à 34 % du prix d'origine. Thierry Cotillard, PDG d'Intermarché, s'engage sur RTL à "aller plus loin". "Intermarché va s'engager pour la nouvelle négociation dans quelques semaines pour qu'il n'y ait aucune PME qui ait ses prix en baisse l'an prochain", annonce-t-il.

"Aucun acheteur d'Intermarché ne va faire des demandes à une PME d'un tarif en baisse, détaille Thierry Cotillard. Ce sera soit à la hausse, soit au même prix que l'an dernier. Cela concerne 500 PME."

Intermarché, selon son PDG, s'est déjà engagé notamment à la suite de la hausse du prix du porc : "La position d'Intermarché en mai a été d'appeler les industriels charcutiers puisqu'on a acheté la charcuterie sur une base d'1,19 euros [le kilo de porc] et on était passé à 1,50 euros, on a donc renégocié à la hausse les prix. Si on ne veut pas que certains industriels disparaissent, les distributeurs devront acheter plus chers les produits charcutiers."

"On ne peut regretter les bonnes affaires"

Mais pour préserver le pouvoir d'achat, "Intermarché fera preuve de discernement. On va faire la différence entre les filières agricoles françaises et les autres. On fera aussi la différence entre les PME françaises et les grandes entreprises multinationales qui n'achètent pas toujours des produits agricoles français."

Ainsi, "quand le sucre va baisser, on fera tout pour acheter le soda moins cher", explique Thierry Cotillard. "Rien ne nous interdit de faire des shampoings à moins 70 % et rien ne nous interdit à faire un robot de cuisine moins cher qu'un concurrent qui l'a proposé cette année."

Intermarché devrait aussi annoncer dans la journée un effort pour proposer le carburant à prix bas. "Quand il y a une flambée du brut, il y a une augmentation du prix à la pompe. Il y a 9 chances sur 10 que le carburant soit à prix coûtant tout le mois d'octobre dans les stations."