publié le 16/09/2019 à 15:07

C'est une mauvaise nouvelle pour votre portefeuille probablement déjà bien grévé par les dépenses de l'été et de la rentrée. Alors que deux sites pétroliers stratégiques saoudiens, représentant 5 % de la production de pétrole mondiale, ont été attaqués, les prix du litre de carburant pourraient connaître rapidement une hausse de 5 centimes, selon les professionnels du secteur.

Bien sûr, cela peut être une incitation supplémentaire à emprunter des modes de déplacements alternatifs pour certains : transports en commun, vélo, etc. Mais pour tous ceux à qui les voitures sont indispensables pour se rendre au travail ou pour emmener vos enfants à l'école, une telle hausse peut vite déséquilibrer votre budget.

Comparer les prix, pratique l'éco-conduite, avoir une voiture bien entretenue... Il existe plusieurs astuces pour économiser du carburant et de l'argent.

1. Passer à l'éco-conduite

Plus écologique, plus économique, l'éco-conduite est facile à adopter. Premier geste très simple : enlever tous les accessoires de votre véhicule oubliés après les vacances, comme les barres de toit, les portes-vélos...

De même, avec une température plus clémente, il est recommandé de limiter au maximum l'utilisation de la climatisation et du chauffage, responsables dans les deux cas d'une surconsommation de carburant.

Adopter une conduite plus souple permet aussi de faire des économies substantielles de carburant, tout comme éteindre le moteur à l'arrêt, ne pas monter trop haut dans les tours (changer de vitesse à 2000 T/min pour un moteur diesel et 2500 T/min pour un moteur essence), avancer moins vite, anticiper...

2. Avoir un véhicule bien révisé

C'est aussi un geste d'éco-conduite souvent oublié. Un véhicule bien entretenu consomme moins de carburants. Il ne faut donc pas hésiter à aller voir son garagiste, pour faire les vidanges à temps, avoir des pneus en bon état, etc.



Une hausse des prix du carburant est aussi l'occasion de vérifier la pression de vos pneus. C'est un geste assez simple mais que l'on fait trop peu souvent. Surtout si vous avez beaucoup roulé cet été, il est possible que vos pneus soient légèrement dégonflés, ce qui entraîne une sur-adhérence à la route, et donc demande plus d'énergie.

3. Bien choisir sa station pour faire le plein

Comparer les prix, c'est évident que cela permet de faire des économies, mais cela parait souvent compliqué à mettre en oeuvre. Le gouvernement a récemment mis en place un site pour comparer les prix des différents revendeurs de carburant, prix-carburant.gouv.fr.