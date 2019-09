publié le 13/09/2019 à 18:37

Paralysée après avoir consommé une soupe périmée. Les médecins en sont convaincus, cette habitante de l'Essonne dont le cas a été révélé jeudi 12 septembre a développé un "botulisme". Il s'agit d'une affection neurologique grave, provoquée par une bactérie très puissante qui se développe notamment dans les aliments mal conservés. L'occasion de faire le point sur les aliments que l'on peut consommer sans risque.

Une fois la date de péremption dépassée, certains aliments se transforment. Avec l'explosion du bio et du sans conservateur, c'est de plus en plus fréquent. "C'est des matières vivantes, donc elles se transforment. Comme la charcuterie et les fromages au lait cru, il ne faut pas dépasser de quelques jours. Vous avez une transformation des produits qui peut être faite rapidement. Notamment avec une transformation chimique qui peut poser des problèmes", affirme Arnaud Cocaul, nutritionniste.

Vigilance également sur le fait-maison. Là, évidemment, pas de date limite de consommation mais du bon sens. "Si vous faites des conserves par vous-même, le problème est jusqu'où vous allez pousser la stérilisation. Donc il faut regarder aussi l'aspect de la conserve. Si elle est bombée cela veut dire qu'il y'a peut être des germes qui sont en train de se développer", ajoute-il.

Une autre date apparaît parfois dans les aliments, la DDM (date de durabilité minimale). Dans ce cas, c'est la mention "à consommer de préférence avant le... " qui est marqué. Cela concerne le non périssable comme le café, les céréales, les pâtes. Si la date est dépassée, pas de panique, la denrée aura juste perdu de sa saveur ou de sa teneur en vitamine.