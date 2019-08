publié le 30/08/2019 à 15:14

Depuis la loi Macron sur l'ouverture dominicale en 2014, seuls les magasins de bricolage et d'ameublements peuvent ouvrir le dimanche. Les salariés de commerce alimentaire, eux, n'ont pas le droit de travailler après 13 heures, y compris dans les hypermarchés. Enfin, dans les autres commerces, il faut être placé en zones commerciales ou touristiques, décidées par arrêté préfectorale.

Karl Ghazi, représentant CGT de l'intersyndical Clic-P, se bat contre ces ouvertures, en particulier à Paris et réfute les arguments des partisans. "L'ouverture dominicale ne crée pas de chiffre d'affaires supplémentaire. Les chiffres de l'institut Nissen montre que 10% du chiffre d'affaires est réalisé le dimanche. Les infos de 12h30 - Pourquoi les Français font de plus en plus leurs courses le dimanche. Or, un jour sur sept représente 14,5%. Donc le dimanche fait moins qu'un autre jour de la semaine", affirme-t-il.

"Les patrons nous disaient que le dimanche était le plus gros jour, qu'il allait remplacer le samedi. Mais il a fait à peine autant qu'un jour normal de la semaine !", ajoute le délégué CGT. D'après lui, l'ouverture de la grande distribution le dimanche "est venue concurrencer les petits indépendants". "Aujourd'hui, ils sont en train de mourir au profit de la grande distribution qui s'est implantée à leur place", déplore-t-il.

Enfin, Karl Ghazi alerte les clients sur les caisses automatiques. Le 25 août, un Casino d'Angers a décidé d'ouvrir le dimanche après-midi, en remplaçant les salariés par des caisses automatiques. "Le risque, c'est qu'on voit ce remplacement étendu sur l'ensemble de la semaine. Je ne vois pas pourquoi si la grande distribution peut se passer de salariés le dimanche, elle ne pourrait pas le faire le reste de la semaine", affirme-t-il.