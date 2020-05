publié le 15/05/2020 à 08:59

Les Français et les Françaises pourront partir en vacances cet été, comme l'a annoncé Édouard Philippe, lors de son plan de sauvegarde du tourisme le 14 mai dernier. Mais, comment réinventer le tourisme à l'ère du coronavirus ?

"La saison touristique est sauvée pour les Français, mais pas pour nous [le groupe Les Voyageurs du monde]. J'ai bon espoir à l'intérieur de l'espace Schengen que les pays européens finissent par s'entendre, si l'épidémie est contrôlée d'ici début juin", explique Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde.

Pourra-t-on voyager en Europe, par exemple en Grèce ou au Portugal cet été ? "Je n'en sais rien, mais c'est possible, parce qu'il y a des discussions entre les pays européens. Certains ont des positions très dures, comme l'Espace et le Royaume-Uni, les Français sont dans une position plus ouverte", résume Jean-François Rial, avant de préciser : "C'est plutôt l'évolution de l'épidémie qui va trancher. Si elle est stable, je pense qu'on pourra circuler en Europe (...) mais, on le saura, je dirais, mi-juin".

Pour ce qui est des vacances dans les pays du Maghreb, destinations prisées des Français pendant l'été : "Malheureusement, je ne crois pas que ce sera possible parce que globalement Schengen a décidé de fermer ses frontières tout l'été et ça m'étonnerait qu'il change d'avis. On peut quand même imaginer une petite chance, au cas où l'épidémie, comme le prédit le professeur Raoult, disparaisse complètement (...) mais, je dirais que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable à ce stade", déclare François Rial.