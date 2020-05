Coronavirus : où les Français vont-ils passer leurs vacances cet été ?

publié le 14/05/2020 à 10:43

Maintenant que le déconfinement a commencé, la grande question qui est dans tous les esprits est : comment vont se dérouler les vacances d'été ? Et si le gouvernement n'a pas encore apporté de réponse claire à cette interrogation, il a néanmoins fait part de ses recommandations, à savoir des vacances en France.

Le leader mondial de l'échange de maisons HomeExchange et la société d'étude marketing Happydemics ont dévoilé les résultats de leur sondage sur les intentions des Français pour cet été. Et en cette période épidémique ils sont seulement 49% à avoir l'intention de partir en vacances cet été, soit 20 points de moins qu'en 2019, d'après l'étude TripAdvisor de l'année passée.

Sans réponses claires du gouvernement, c'est aussi et surtout l'incertitude qui règne dans la tête des Français, qui ont du mal à se projeter. 21% des sondés ne savent pas comment envisager leurs vacances estivales et ne font donc pas de projets. Pour 13% la décision est prise : ils ne partiront pas en vacances cet été.

Des vacances "made in France"

La majorité des Français ont décidé de passer leurs vacances d'été en France pour cette année atypique. Ils sont 76% a déclaré qu'ils voyageront local cet été, de quoi profiter au tourisme de l'hexagone qui souffre actuellement très durement de la crise. Seulement 15% des Français sondés envisagent encore leurs vacances estivales hors des frontières.

Pour leurs congés, les Français vont privilégier les logements privés plutôt que partagés, en raison de la pandémie de coronavirus. Ce sont donc 58% des répondants qui partiront cet été, dans leur maison secondaire, leur maison de famille ou qui privilégieront la location de maisons entre particuliers. Peu des Français semblent vouloir se diriger vers les hôtels ou clubs de vacances cette année.

Études réalisées par Happydemics en France et en Espagne. Réponses collectées le 27 avril 2020 auprès de 1.038 répondants en France et 1.300 répondants en Espagne, échantillons représentatifs de leur pays en genre et en âge.