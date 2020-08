Coronavirus : que faire si on est refoulé à l’aéroport ?

publié le 08/08/2020 à 06:02

Voyager en période d'épidémie, ce n'est vraiment pas facile. Entre les gestes barrières à respecter, le masque chirurgical obligatoire dans les avions, les destinations plus ou moins ouvertes aux touristes et les tests obligatoires pour se rendre dans certains pays, on peut vite se retrouver dans une situation compliquée.

Pour éviter les problèmes au moment du départ en vacances, la première règle, c'est de regarder les conseils aux voyageurs sur le site de ministère des Affaires étrangères. Sur diplomatie.gouv, vous trouverez toutes les informations nécessaires par pays.

Pour certaines destinations encore fermées aux touristes, il faudra par exemple vous munir d'une preuve de résidence dans le pays. Dans d'autres, comme les départements d'outre-mer, il faut une attestation dérogatoire de voyage pour motif impérieux. On peut aussi vous demander de fournir un papier dans lequel vous assurez ne pas présenter de symptômes de la Covid-19. Si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, ou qu'il y a un doute sur vos documents, on peut vous interdire l'accès à l'avion.

Interdiction d'embarquer pour les malades

Si vous avez oublié de faire votre test obligatoire (ce n'est le cas que pour certaines destinations), les compagnies aériennes seront tenues de vous refuser l’embarquement. On vous demandera de décaler votre voyage et de vous faire tester rapidement, parfois même dans l'aéroport.

Et si vous déclarez des symptômes de la Covid-19, ou que vous présentez un test positif au virus ? Là, ce sont les services régionaux de santé qui vous prendront en charge : comme pour tous les malades, ils recommanderont un isolement, le temps de ne plus être contagieux et appelleront aussi les personnes avec qui vous avez été en contact pour les inviter à se faire dépister. Si vous êtes à l'étranger, les mesures dépendent de la réglementation du pays. On peut notamment vous imposer une quarantaine.

Enfin, si vous revenez de l'un des 16 pays inscrits sur la liste "rouge" du gouvernement, vous êtes aussi tenu de faire un test de dépistage. "Si le voyageur n'a pas pu se faire tester avant l'embarquement, comme c'est le cas dans certains pays, il peut se faire dépister à l'aéroport en arrivant. Dans ce cas, il devra rester en isolement le temps de recevoir les résultats", explique le ministère de l'Intérieur à RTL.fr

Une politique différente selon la compagnie aérienne

Si vous êtes refusé à l'embarquement, la question d'un éventuel remboursement se pose. "Chaque compagnie a une politique différente, mais avec la crise sanitaire, la plupart ont introduit beaucoup de flexibilité", indique à RTL.fr la communication des Aéroports de Paris. Mieux vaut donc vous renseigner en amont.

Chez Air France par exemple, on vous propose "un report sans frais ou un avoir" si vous présentez des symptômes ou un test positif. Si vous oubliez de faire votre test, ou que vous n'êtes pas muni des autorisations nécessaires, là, c'est votre responsabilité, nous explique la compagnie. "Dans ce cas là, on peut proposer un report du voyage, mais pas d'avoir", détaille le service presse d'Air France.

En cas de problème, si votre compagnie ne prend pas en charge ces aléas, vous pouvez aussi vous rapprocher des compagnies d'assurance. Un assurance annulation vous permet par exemple d'annuler en cas de maladie et d'autres assurances peuvent vous aider à rentrer en cas de problème une fois sur place.