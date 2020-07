et AFP

publié le 24/07/2020 à 16:40

Le Premier ministre Jean Castex était, avec le ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre délégué aux Transport Jean-Baptiste Djebbari, en visite à l'aéroport d'Orly ce vendredi 24 juillet, alors qu'un Conseil de défense s'était tenu le matin à l'Élysée. À cette occasion, le chef du gouvernement a annoncé de nouvelles mesures dans les aéroports.

Le Premier ministre a annoncé la généralisation des tests à l'arrivée aux aéroports. Ces mesures doivent être mises en place "dans les jours qui viennent et, au plus tard, au 1er août."

Jean Castex a par ailleurs recommandé "vivement" aux Français de ne pas se rendre en Catalogne espagnole, en raison d'une diffusion active du coronavirus dans cette région espagnole. "Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci, et c'est le cas, veillent à ce que les flux dans l'autre sens soient le plus limités possibles", a-t-il expliqué.

Tests obligatoires en provenance de 16 pays

Il a également déclaré que des tests obligatoires seraient imposés à leur arrivée en France pour les voyageurs de 16 pays "où la circulation virale est particulièrement forte". La frontière est fermée, donc il ne s'agit pas de "flux massifs".

Les binationaux ou les personnes disposant d'un domicile stable en France en provenance de ses pays devront arriver avec un test négatif ou faire un test à leur arrivée. S'ils se révèlent qu'ils sont contaminés à la Covid-19, le préfet pourra les contraindre à une quatorzaine.

Sont concernés les États-Unis, Israël, l'Algérie, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Qatar, le Koweït, le Monténégro, la Serbie, le Mexique, le Maroc, le Chili, l'Inde, le Pérou et les Émirats Arabes Unis.