Coronavirus : il gagne au loto mais craint de ne pas percevoir son gain

publié le 20/04/2020 à 16:03

Grosse inquiétude pour Fabrice, électricien à Nancy. Depuis 30 ans, chaque semaine, il joue 5 euros au loto. Juste avant le début du confinement le 16 mars dernier, il réalise qu’il a peut-être enfin gagné le gros lot : "Ma grille est gagnante. Je ne sais pas encore exactement de combien mais j’ai fait une simulation sur internet par rapport au montant de la cagnotte et au nombre de joueurs et si mes calculs sont justes, j’ai gagné 457.000 euros !", raconte Fabrice à Julien Courbet.



Le hic : le gain doit normalement être réclamé à la Française des Jeux dans un délai maximal de 60 jours. Ce qui n’est évidemment pas possible dans le contexte actuel de confinement. "Comme j’en suis au 49e jour, je m’inquiète. J’aimerais savoir si la Française des Jeux prolongera exceptionnellement le délai", déclare Fabrice qui ne parvient pas à joindre la FDJ.



Heureusement, maître Noachovitch est là pour rassurer notre auditeur : "La Française des Jeux a décidé d’allonger les délais afin d’éviter les déplacements dans les points de vente ou dans un centre de paiement", explique-t-elle. Par exemple, pour tous les gains - et c’est le cas de Fabrice - enregistrés entre le 15 janvier et le 16 mars 2020, "le délai est allongé de 90 jours, soit au total 150 jours pour se faire connaître et percevoir son gain", explique maître Noachovitch. Et ceux qui ont gagné pendant la période du confinement ont un délai de 60 jours supplémentaires, soit 120 jours au total.



Attention, Fabrice et les autres heureux gagnants ont tout de même tout intérêt à envoyer un courrier recommandé à la FDJ, afin de laisser une trace écrite de leur démarche pour récupérer leur gain.

