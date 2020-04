Coronavirus : Alexandre Jardin explique son initiative "Masques solidaires"

publié le 24/04/2020 à 16:37

Les masques devraient jouer un rôle clé dans le déconfinement annoncé qui pourrait démarrer progressivement à partir du 11 mai. Or, il est toujours aussi difficile de s’en procurer. Même si de nombreuses communes en ont fait l’achat et si le gouvernement promet d’assurer des distributions. Mais le volume de masques prévu sera-t-il suffisant alors que la crise risque bien de durer ?

Pour en produire davantage, l’écrivain Alexandre Jardin a eu l’idée, pragmatique, d’élaborer une chaîne de bonnes volontés pour produire des masques en tissu. Dans l‘émission Ça peut vous arriver, vendredi 24 avril, il en a expliqué le principe à Julien Courbet et lancé un appel : "C'est une alliance des couturiers couturières, caissiers caissières et des donateurs. On a besoin des auditeurs de RTL", a déclaré l'écrivain.

Il suffit de se connecter sur le site de l'opération "Masques solidaires" et de suivre les instructions. La plateforme met en relation ceux qui ont du tissu qui ne sert plus avec ceux qui cousent et enfin ceux qui peuvent les distribuer aux caisses des grandes surfaces. "On lance une mobilisation nationale", a encore déclaré Alexandre Jardin qui est en contact avec des grandes enseignes de textile comme les chaînes de supermarché pour assurer le succès de son initiative.

