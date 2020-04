Coronavirus et confinement : que faire quand on est censé quitter son logement ?

publié le 21/04/2020 à 17:51

Alors que tout le secteur immobilier est à l’arrêt, comment faire quand on est justement censé changer de logement ? Pendant le confinement, c’est bien simple, c’est impossible. Mais juste après ? Delphine, une auditrice de RTL qui loue une maison en Seine-et-Marne, a contacté l’émission "Ça peut vous arriver" de 09h30 à 11h30 sur RTL. Elle a expliqué son cas.

"Au mois de novembre, on a reçu un courrier par huissier nous signifiant que le propriétaire souhaitait récupérer la maison pour loger son fils", explique-t-elle à Julien Courbet. Le propriétaire en question a bien respecté le préavis de 6 mois minimum pour laisser le temps au locataire de retrouver un logement, et ce congé est bien signifié à la fin du bail. Problème : malgré le confinement, il ne veut rien entendre, explique Delphine. Or, "c’est impossible pour nous de trouver un autre logement d’ici là, aucune agence ne fait visiter de bien pendant le confinement !", insiste-t-elle.



Maître Fellonneau, avocate experte de l'émission, rassure Delphine. "Aujourd’hui, tout est gelé, on ne peut pas faire de visites pour trouver un nouveau logement, ni faire un état des lieux de sortie ou d’entrée, on trouve difficilement un déménageur, donc il y a une sorte de consensus qui prête à la négociation. Donc aujourd’hui, vous n’allez pas sortir de votre logement pour vous retrouver sur le trottoir, vous allez rester chez vous et vous allez faire comprendre à votre propriétaire que ce n’est pas de la mauvaise foi, que d’ailleurs vous allez payer votre loyer jusqu'au 31 mai et qu’ensuite vous allez payer l’équivalent de votre loyer en tant qu’occupant, de bonne foi à cause de ce coronavirus, jusqu'à ce que vous trouviez un nouveau logement", explique l'avocate.

Joint par l’équipe de l’émission, le propriétaire de l’agence Century 21, gestionnaire du bien occupé par Delphine, a confirmé : "Ça va bien se passer, j’ai informé le propriétaire du logement que compte tenu du confinement, on prendra évidemment le temps d’essayer de trouver un nouveau logement à cette famille. On ne la mettra à la porte le 31 mai"., a-t-il insisté.

