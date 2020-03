Coronavirus en France : peut-on changer de lieu de confinement ?

publié le 30/03/2020 à 12:41

Combien de temps durera au total la période de confinement en France pour limiter la propagation du Coronavirus ? Difficile pour le moment de répondre à cette question. Confinés depuis le lundi 16 mars, de nombreux Français se demandent maintenant s'ils peuvent changer de lieu de confinement, alors que la période vient d'être allongée jusqu’au mercredi 15 avril au moins. Mais est-ce possible ?

Dans Ça peut vous arriver lundi 30 mars, Julien Courbet a évoqué la question d’Hélène, sur la page Facebook de l'émission : "Je voudrais savoir s’il était possible de changer de lieu de confinement… Ou plus précisément quels sont les cas où il est possible de changer de lieu de confinement ?", nous demande cette auditrice.

"Le ministère de l’Intérieur a été très clair, le lieu de confinement ne doit pas changer", répond sans détour Me Sylvie Noachovitch. "Maintenant, la règle peut être transgressée dans certaines conditions particulières, dans le but par exemple de rejoindre sa résidence principale. Exemple : une fin de location, une garde d'enfants, la protection de personnes vulnérable ou d'animaux". Dans ce cas, la personne doit se munir d'une attestation dérogatoire de déplacement dûment remplie, ainsi que sa pièce d'identité", explique Me Sylvie Noachovitch.

Depuis le début de la période de confinement, l'émission Ça peut vous arriver se consacre à vos questions sur la crise actuelle. Nous mettons aussi en relation nos auditeurs dans le besoin et ceux qui peuvent aider, notamment le personnel soignant. Ainsi, dans l'émission, Céline a fait un nouveau point sur les hébergements à proximité des hôpitaux que nos généreux auditeurs proposent au personnel soignant actuellement soumis à rude épreuve.

