"Les structures on les a, elles existent, et à côté de ça on est en train de créer des hôpitaux militaires comme si on était au Sahel", s'étonne Jean-Pierre au micro de Julien Courbet. "En fin de compte c'est bien plus confortable dans les structures en dur quand même", ajoute-t-il. Pourquoi ne pas investir des gymnases, des salles des fêtes ou encore des églises pour accueillir les malades ?

"Je pense que c'est un problème d’hygiène, il y aurait un nettoyage très important à faire et ça coûterait beaucoup trop cher", avance maître Sylvie Noachovitch. En réalité, le problème n'est pas tant le nettoyage des bâtiments que le risque de contagion. Placer de nombreuses personnes dans un gymnase peut être une solution en cas de catastrophe naturelle, mais ce n'est pas recommandé en cas d'épidémie. Il faut pouvoir isoler les malades et respecter une chaîne stricte de décontamination.

La taille d'un terrain de football

Mais la vraie raison est logistique. Un hôpital de campagne militaire occupe la superficie d'un terrain de football. C'est la taille requise pour pouvoir installer tous les équipements. Peu de bâtiments offrent cette possibilité, même pas un gymnase et certainement pas une salle des fêtes ou une église de village. Il faudrait plutôt un hangar à avion. A Mulhouse, on a choisi le parking du centre hospitalier Emile-Muller.



Les militaires ont également été en mesure de déployer le matériel nécessaire très rapidement. Après la conception de ce site inédit pour l'armée française, le montage a pris 48 heures seulement à Mulhouse, d'après LCI. Il contient 30 lits en réanimation.

Hôpital de campagne : l'EMR (Élément militaire de réanimation) est en route vers Mulhouse. Merci à tous les personnels engagés pour assurer cette opération logistique complexe @armeedeterre @santearmees @EtatMajorFR pic.twitter.com/sRMVHrWIxV — Florence Parly (@florence_parly) March 20, 2020

Les équipements d'un hôpital de campagne viennent dans des conteneurs. Ensuite, ils ont simplement à être déployés : blocs de réanimation, matériel pour ventiler et intuber, laboratoires... Un hôpital de ce type contient tous les équipements qui font un véritable hôpital, à la différence que celui-ci est modulable et peut être installé rapidement.

A Mulhouse, tout a été testé avant l'accueil des premiers patients. "On voulait s'assurer que l'ensemble du système était sécurisé, d'un point de vue alimentation électrique, en eau, chauffage et oxygène. La sécurité incendie est également primordiale puisque qu'on ne peut pas accueillir de patients dans une structure sans être assuré de pouvoir les évacuer", avait expliqué le médecin principal.

D'après le Service de santé des armées, une centaine de soignants travaillent sur le site de Mulhouse. Médecins, anesthésistes, réanimateurs, infirmiers... Ils sont tous mobilisés pour s'occuper des patients atteints du coronavirus dans le Grand-Est.