Coronavirus : peut-on vous refuser les paiements en espèces ?

publié le 14/04/2020 à 12:00

L'équipe de Ça peut vous arriver est toute entière mobilisée aux côtés des auditrices et auditeurs de RTL depuis le début de la période de confinement. Ce mardi 14 avril, Corinne, qui vit dans les Pyrénées-Atlantiques, s’est vue refuser à deux reprises des règlements en espèces chez des commerçants. Elle se demande s’ils sont dans leur droit.

Peut-on vous imposer de payer par carte bancaire ? En règle générale, le liquide doit toujours être accepté, “jusqu’à 1.000 euros” rappelle Maître Fellonneau. “Mais aujourd’hui, on constate des refus par crainte de contamination du coronavirus par les pièces et les espèces.”

Or, “la Banque de France vient de rappeler qu’il est parfaitement interdit de refuser les espèces”, affirme l’avocate du Club des Confinés. Pourquoi ? “Notamment parce que 5% d’entre nous, notamment les plus démunis, n’ont pas de carte bancaire”. C’est par exemple le cas “de la plupart des petites pensions payées par la Poste” et qui sont réglées en espèce.

