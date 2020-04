publié le 07/04/2020 à 14:53

L'équipe de Ça peut vous arriver est toute entière mobilisée aux côtés des auditrices et auditeurs de RTL depuis le début de la période de confinement. Une fois encore, mardi 7 avril, les questions ont été très nombreuses. Dans la situation actuelle, une auditrice tenait ainsi à savoir si les contrats d'assurance-vie couvraient les décès de coronavirus.

En effet, la plupart des contrats ont une clause d'exclusion s'agissant des "maladies infectieuses". Mais cela concerne-t-il également le coronavirus ? Pour Eric Lemaire, directeur de la Communication d'Axa, la réponse est "très claire" : "Sur tous les contrats d'assurance-vie, le décès par coronavirus notamment, ou par maladie infectieuse, est bien couvert.".

"Il faut le savoir, le contrat d'assurance-vie, c'est un contrat 'pour la vie' (...) un contrat d'épargne pour des projets : complément de retraites,...", précise-t-il encore. Alors que le contrat "décès" est un contrat lui de prévoyance, visant des indemnisations liés à un décès donc, mais aussi à des "problèmes d'invalidité".

"Et c'est exactement la même chose", assure Eric Lemaire ; "il n'y a pas d'exclusion sur ce contrat pour les maladies infectieuses". "Il y a juste des exclusions pour cause de 'guerre' ou pour cause de suicide dans la première d'année (de souscription)", ajoute enfin ce responsable d'Axa.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr